На кордоні України і Польщі вилучили найбільшу за рік контрабанду бурштину: фото

Двоє українців нелегально переправили через річку Західний Буг понад 100 кілограмів бурштину вартістю 50 тисяч євро. Польські прикордонники затримали їх і передали Україні.

Крім того, в українців вилучено 4000 пачок сигарет вартістю 13 тисяч євро. Про це мовиться у заяві прикордонної служби Польщі.

До теми: Легалізація видобутку бурштину: комітет схвалив законопроєкт до другого читання

Інцидент стався на польсько-українському кордоні у Люблінському воєводстві.



Українських контрабандистів затримали і передали Україні / фото Straz Graniczna RP

Конфіскована партія бурштину є найбільшою за 2019 рік. Крім того, цього року прикордонники Польщі тільки в Люблінському воєводстві запобігли незаконному ввезенню сигарет на суму майже 4 мільйони євро.

Як виглядає процес видобутку бурштину?Спершу в лісі, під яким залягає бурштин, робиться просіка. Дерева викорчовують, розчищають невелику смугу землі, в якій екскаватором копають канал від найближчої річки.



Через деякий час ліс перетворюється в болото. Вода з відкритих каналів затоплює все навколо, верхній родючий шар ґрунту повністю змивається, залишаються лише глина й пісок. У таких умовах новий ліс уже не росте.

Як незаконний видобуток бурштину шкодить екології: дивіться відео