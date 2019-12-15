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      На кордоні України і Польщі вилучили найбільшу за рік контрабанду бурштину: фото

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      Польські прикордонники затримали українців через контрабанду бурштину / Straz Graniczna RP

      Двоє українців нелегально переправили через річку Західний Буг понад 100 кілограмів бурштину вартістю 50 тисяч євро. Польські прикордонники затримали їх і передали Україні.

      Крім того, в українців вилучено 4000 пачок сигарет вартістю 13 тисяч євро. Про це мовиться у заяві прикордонної служби Польщі.

      До теми: Легалізація видобутку бурштину: комітет схвалив законопроєкт до другого читання

      Інцидент стався на польсько-українському кордоні у Люблінському воєводстві. 


      Українських контрабандистів затримали і передали Україні / фото Straz Graniczna RP

      Конфіскована партія бурштину є найбільшою за 2019 рік. Крім того, цього року прикордонники Польщі тільки в Люблінському воєводстві запобігли незаконному ввезенню сигарет на суму майже 4 мільйони євро.

      Як виглядає процес видобутку бурштину?Спершу в лісі, під яким залягає бурштин, робиться просіка. Дерева викорчовують, розчищають невелику смугу землі, в якій екскаватором копають канал від найближчої річки.

      Через деякий час ліс перетворюється в болото. Вода з відкритих каналів затоплює все навколо, верхній родючий шар ґрунту повністю змивається, залишаються лише глина й пісок. У таких умовах новий ліс уже не росте.

      Як незаконний видобуток бурштину шкодить екології: дивіться відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Польщі Бурштин Контрабанда Держприкордонслужба
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