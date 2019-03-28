На Харьковщине аварийно сел военный вертолет: что известно

В Чугуеве, что на Харьковщине вертолет Ми-2 МСБ совершил аварийную посадку. Событие произошло, когда вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Инцидент произошел 28 марта около 14:30. В тот момент в вертолете находились летчик-инструктор и курсант. К счастью, они не пострадали, передает пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

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Так, по предварительной информации, у вертолета отказало рулевое управление. Летчик-инструктор принял управление вертолетом и посадил его на неподготовленную площадку.

К счастью, ни курсант, ни летчик-инструктор не пострадали. Однако повреждения получил вертолет. Теперь специальная комиссия должна исследовать причины отказа техники.

Добавим, что по информации местных СМИ, трудности в управлении самолетом возникли на высоте 15 метров. Также издание Depo.Харьков сообщает, что в вертолете Ми-2, который совершил аварийную посадку, находился курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Курсант учится на летном факультете. По предварительной информации, он является студентом 3 или 4 курса.