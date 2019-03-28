В Казахстане разбился военный вертолет: много погибших

В Кызылординской области Казахстана 27 марта разбился вертолет Ми-8 Сил воздушной обороны страны. В результате авиакатастрофы погибли 13 военных.

Вертолет был одним из четырех боевых вертолетов, которые направлялись из города Актау в Шымкент. Они проходили обучение в темное время суток и в сложных метеорологических условиях, передает пресс-служба Минобороны Казахстана.

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Два вертолета совершили посадку в городе Кызылорде, а один вертолет вернулся к месту аварии.

После падения вертолет полностью сгорел. На его борту находились 13 военных, все они погибли.

Сейчас казахские следственные органы начали расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы.

"Расследуется дело по статье о нарушении правил полетов. Проводятся различные экспертизы, все необходимые следственные действия", – добавил заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин.