09:26
28 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 марта
      Вести.UA: Порошенко и "Остров сокровищ". Томос отправляется в Антарктиду
      Вєсті.UA
      23:42, 27 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      В Казахстане разбился военный вертолет: много погибших

      101 Читати новину українською
      В Казахстане во время авиакатастрофы погибли 13 военных
      В Казахстане во время авиакатастрофы погибли 13 военных / Фото из открытых источников

      В Кызылординской области Казахстана 27 марта разбился вертолет Ми-8 Сил воздушной обороны страны. В результате авиакатастрофы погибли 13 военных.

      Вертолет был одним из четырех боевых вертолетов, которые направлялись из города Актау в Шымкент. Они проходили обучение в темное время суток и в сложных метеорологических условиях, передает пресс-служба Минобороны Казахстана.

      Читайте также: В Тегеране загорелся самолет с сотней пассажиров на борту: фото

      Два вертолета совершили посадку в городе Кызылорде, а один вертолет вернулся к месту аварии.

      После падения вертолет полностью сгорел. На его борту находились 13 военных, все они погибли.

      Сейчас казахские следственные органы начали расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы.

      "Расследуется дело по статье о нарушении правил полетов. Проводятся различные экспертизы, все необходимые следственные действия", – добавил заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 28 марта: теплая весна не спешит возвращаться
      сегодня
      575
      Теги: Жертвы Новости Казахстана авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "В обіймах брехні": кіно, яке помістилось у трейлер
      сегодня , 09:15 "В обіймах брехні": кіно, яке помістилось у трейлер
      Юлія Ліпенцева 116
      Від Роттердаму до Ельдорадо: комунальні тарифи в передвиборчих програмах та рекламі
      сегодня , 08:40 Від Роттердаму до Ельдорадо: комунальні тарифи в передвиборчих програмах та рекламі
      Центр UA 408
      Взрывы и пожар в Кропивницком, есть пострадавшие: фото и видео (обновлено)
      сегодня , 08:31 Взрывы и пожар в Кропивницком, есть пострадавшие: фото и видео (обновлено)
      16077
      Зачем Россия отправила военных в Венесуэлу
      сегодня , 01:30 Зачем Россия отправила военных в Венесуэлу
      Іван Яковина 777
      В Украине выборы, а в "ЛНР" – "Российско-Донбасская весна"
      27 марта , 22:00 В Украине выборы, а в "ЛНР" – "Российско-Донбасская весна"
      Ольга Черненко 1194
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Как Россия может уничтожить самую дорогую в истории систему вооружения изнутри
       6 марта , 14:55
      Наблюдатели ООН уезжают из Сирии
       18 августа 2012 , 17:13 0
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук