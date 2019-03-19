В Тегеране загорелся самолет с сотней пассажиров на борту: фото

Во время посадки в аэропорту "Мехрабад", в столице Ирана Тегеране, загорелся самолет, на борту которого находились 100 пассажиров. Всех людей эвакуировали с лайнера.

Пассажиры самолета не пострадали во время пожара. Также нет жертв инцидента, сообщает издание Arab News.

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Пожар произошел около 21:00 по местному времени. К месту происшествия были направлены десять автомобилей "скорой помощи". Сейчас спасатели занимаются тушением огня.

По предварительным данным, пожар вспыхнул после того, как шасси самолета не раскрылись должным образом.

В сети появилось фото самолета в аэропорту. На нем видно, как лайнер лежит на полосе, под его левым крылом горит пламя, а спасатели обливают его пеной.