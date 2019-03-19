22:49
19 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, сегодня
      Вести.UA: Языковой патруль Парубия. Новый тренд в украинской политике
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      В Тегеране загорелся самолет с сотней пассажиров на борту: фото

      37 Читати новину українською
      В Тегеране загорелся самолет, на борту которого находились 100 пассажиров
      В Тегеране загорелся самолет, на борту которого находились 100 пассажиров / Фото из Twitter

      Во время посадки в аэропорту "Мехрабад", в столице Ирана Тегеране, загорелся самолет, на борту которого находились 100 пассажиров. Всех людей эвакуировали с лайнера.

      Пассажиры самолета не пострадали во время пожара. Также нет жертв инцидента, сообщает издание Arab News.

      Читайте также: Пилот угостил 70 пассажиров самолета гамбургерами из-за задержки рейса

      Пожар произошел около 21:00 по местному времени. К месту происшествия были направлены десять автомобилей "скорой помощи". Сейчас спасатели занимаются тушением огня.

      По предварительным данным, пожар вспыхнул после того, как шасси самолета не раскрылись должным образом.

      В сети появилось фото самолета в аэропорту. На нем видно, как лайнер лежит на полосе, под его левым крылом горит пламя, а спасатели обливают его пеной.

       

      blog_ava
      Как повлияет на Украину отставка Назарбаева
      сегодня
      1526
      Теги: Пожар авиация Иран
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 марта: отставка Назарбаева и "великое переселение" в Крыму
      сегодня , 22:30 Главные новости 19 марта: отставка Назарбаева и "великое переселение" в Крыму
      72
      Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      сегодня , 22:00 Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      Артем Овдієнко 845
      Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      сегодня , 19:25 Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      319
      Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      сегодня , 21:00 Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      Сергій Лещенко 137
      Як українці "віддають" свої гроші на підкуп виборців
      сегодня , 20:00 Як українці "віддають" свої гроші на підкуп виборців
      Тетяна Острікова 113
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      Инфографика: мировая карта голода
       31 мая 2015 , 13:57
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук