Пилот угостил 70 пассажиров самолета гамбургерами из-за задержки рейса
После того, как пилот Мэтью Хошор американской авиакомпании Mesa Airlines понял, что рейс задерживается на неопределенное время, он решил накормить пассажиров своего рейса и купил им 70 гамбургеров.
Самолет должен был вылетать из аэропорта города Талса в Хьюстон, но задержался на 4,5 часа. Тогда пилот Мэтью Хошор решил задобрить пассажиров едой и заказал 70 гамбургеров в заведении рядом с аэропортом.
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Об этой ситуации стало известно благодаря пассажиру самолета Сэму Уокеру, которому изрядно понравился такой поступок пилота. Поэтому, он поделился фотографией капитана воздушного судна на своей странице в Twitter.
Сэм написал: "Наш рейс задерживают уже на 2,5 часа, и командир Мэтью заказал каждому человеку на борту обед из Fat Guys Burger. Хорошие люди и сервис до сих пор существуют!".
Представители авиакомпании ответили на твит парня. Они отметили, что передали благодарность всей команде, а также добавили, что бесконечно гордятся своим работником.
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