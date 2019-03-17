Пилот угостил 70 пассажиров самолета гамбургерами из-за задержки рейса

Самолет должен был вылетать из аэропорта города Талса в Хьюстон, но задержался на 4,5 часа. Тогда пилот Мэтью Хошор решил задобрить пассажиров едой и заказал 70 гамбургеров в заведении рядом с аэропортом.

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Об этой ситуации стало известно благодаря пассажиру самолета Сэму Уокеру, которому изрядно понравился такой поступок пилота. Поэтому, он поделился фотографией капитана воздушного судна на своей странице в Twitter.

We’re currently 2.5 hours into a delay leaving Tulsa on @united and our Captain, Matthew just ordered every single person on the plane lunch from Fat Guys Burger Bar. Good people and customer service do still exist! #UA6329 pic.twitter.com/2raUykf4JT — Flier of things. (@samrwalker) 11 марта 2019 г.

Сэм написал: "Наш рейс задерживают уже на 2,5 часа, и командир Мэтью заказал каждому человеку на борту обед из Fat Guys Burger. Хорошие люди и сервис до сих пор существуют!".

Представители авиакомпании ответили на твит парня. Они отметили, что передали благодарность всей команде, а также добавили, что бесконечно гордятся своим работником.