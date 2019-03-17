18:05
17 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Пилот угостил 70 пассажиров самолета гамбургерами из-за задержки рейса

      59 Читати новину українською
      Пилот Мэтью Хошор компании Mesa Airlines
      Пилот Мэтью Хошор компании Mesa Airlines / Фото из социальных сетей

      После того, как пилот Мэтью Хошор американской авиакомпании Mesa Airlines понял, что рейс задерживается на неопределенное время, он решил накормить пассажиров своего рейса и купил им 70 гамбургеров.

      Самолет должен был вылетать из аэропорта города Талса в Хьюстон, но задержался на 4,5 часа. Тогда пилот Мэтью Хошор решил задобрить пассажиров едой и заказал 70 гамбургеров в заведении рядом с аэропортом.

      Читайте также: Самолет вернулся в аэропорт, потому что женщина забыла ребенка: курьезный случай в Саудовской Аравии

      Об этой ситуации стало известно благодаря пассажиру самолета Сэму Уокеру, которому изрядно понравился такой поступок пилота. Поэтому, он поделился фотографией капитана воздушного судна на своей странице в Twitter.

      Сэм написал: "Наш рейс задерживают уже на 2,5 часа, и командир Мэтью заказал каждому человеку на борту обед из Fat Guys Burger. Хорошие люди и сервис до сих пор существуют!".

      Представители авиакомпании ответили на твит парня. Они отметили, что передали благодарность всей команде, а также добавили, что бесконечно гордятся своим работником.

      blog_ava
      Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой
      сегодня
      738
      Теги: авиация Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Крим: "валіза без ручки" тоне в "рідній гавані"
      сегодня , 17:01 Крим: "валіза без ручки" тоне в "рідній гавані"
      Борис Немировський 1219
      Сумнозвісний табір "Вікторія" не можна було відкривати: експертиза виявила шокуючі деталі
      сегодня , 17:00 Сумнозвісний табір "Вікторія" не можна було відкривати: експертиза виявила шокуючі деталі
      Тетяна Мартинюк 93
      Мінна війна, або Підлий ворог проти досвідчених професіоналів
      сегодня , 16:00 Мінна війна, або Підлий ворог проти досвідчених професіоналів
      Повернись живим 404
      "Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?
      сегодня , 12:01 "Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?
      Лев Парцхаладзе 659
      Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой
      сегодня , 12:00 Платье мечты: Андре Тан дебютировал с коллекцией свадебных платьев, которая поражает красотой
      738
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук