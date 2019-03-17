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      Пілот пригостив 70 пасажирів літака гамбургерами через затримку рейсу

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      Пілот Метью Хошор компанії Mesa Airlines
      Пілот Метью Хошор компанії Mesa Airlines / Фото з соціальних мереж

      Після того, як пілот Метью Хошор американської авіакомпанії Mesa Airlines зрозумів, що рейс затримується на невизначений час, він вирішив нагодувати пасажирів свого рейсу та купив їм 70 гамбургерів.

      Літак повинен був вилітати з аеропорту міста Талса в Х'юстон, але затримався на 4,5 години. Тоді пілот Метью Хошор вирішив задобрити пасажирів їжею і замовив 70 гамбургерів в закладі поблизу аеропорту.

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      Про цю ситуацію стало відомо завдяки пасажиру літака Сему Уокеру, якому неабияк сподобався такий вчинок пілота. Тож, він поділився фотографією капітана повітряного судна на своїй сторінці у Twitter.

      Сем написав: "Наш рейс затримують вже на 2,5 години, і командир Метью замовив кожній людині на борту ланч з Fat Guys Burger. Хороші люди і сервіс досі існують!".

      Представники авіакомпанії відповіли на твіт хлопця. Вони зазначили, що передали подяку усій команді, а також додали, що безмежно пишаються своїм працівником.

      blog_ava
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      Теги: авіація Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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