Пілот пригостив 70 пасажирів літака гамбургерами через затримку рейсу

Літак повинен був вилітати з аеропорту міста Талса в Х'юстон, але затримався на 4,5 години. Тоді пілот Метью Хошор вирішив задобрити пасажирів їжею і замовив 70 гамбургерів в закладі поблизу аеропорту.

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Про цю ситуацію стало відомо завдяки пасажиру літака Сему Уокеру, якому неабияк сподобався такий вчинок пілота. Тож, він поділився фотографією капітана повітряного судна на своїй сторінці у Twitter.

We’re currently 2.5 hours into a delay leaving Tulsa on @united and our Captain, Matthew just ordered every single person on the plane lunch from Fat Guys Burger Bar. Good people and customer service do still exist! #UA6329 pic.twitter.com/2raUykf4JT — Flier of things. (@samrwalker) 11 марта 2019 г.

Сем написав: "Наш рейс затримують вже на 2,5 години, і командир Метью замовив кожній людині на борту ланч з Fat Guys Burger. Хороші люди і сервіс досі існують!".

Представники авіакомпанії відповіли на твіт хлопця. Вони зазначили, що передали подяку усій команді, а також додали, що безмежно пишаються своїм працівником.