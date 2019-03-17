Пілот пригостив 70 пасажирів літака гамбургерами через затримку рейсу
Після того, як пілот Метью Хошор американської авіакомпанії Mesa Airlines зрозумів, що рейс затримується на невизначений час, він вирішив нагодувати пасажирів свого рейсу та купив їм 70 гамбургерів.
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Про цю ситуацію стало відомо завдяки пасажиру літака Сему Уокеру, якому неабияк сподобався такий вчинок пілота. Тож, він поділився фотографією капітана повітряного судна на своїй сторінці у Twitter.
Сем написав: "Наш рейс затримують вже на 2,5 години, і командир Метью замовив кожній людині на борту ланч з Fat Guys Burger. Хороші люди і сервіс досі існують!".
Представники авіакомпанії відповіли на твіт хлопця. Вони зазначили, що передали подяку усій команді, а також додали, що безмежно пишаються своїм працівником.
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