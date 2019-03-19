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      У Тегерані загорівся літак з сотнею пасажирів на борту: фото

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      У Тегерані загорівся літак, на борту якого перебували 100 пасажирів
      У Тегерані загорівся літак, на борту якого перебували 100 пасажирів / Фото з Twitter

      На посадці аеропорту "Мехрабад", що в столиці Ірану Тегерані, загорівся літак, на борту якого перебували 100 пасажирів. Усіх людей евакуювали з лайнера.

      Пасажири літака не постраждали під час пожежі. Також немає жертв інциденту, повідомляє видання Arab News.

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      Пожежа сталася близько 21:00 за місцевим часом. До місця події були направлені десять авто "швидкої допомоги". Наразі рятувальники займаються гасінням вогню. 

      За попередніми даними, пожежа спалахнула після того, як шасі літака не розкрилися належним чином.

      У мережі з'явилося фото літака з аеропорту. На ньому видно, як лайнер лежить на смузі, під його лівим крилом горить полум'я, а рятувальники обливають його піною. 

       

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      Теги: Іран авіація Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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