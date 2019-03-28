У Казахстані розбився військовий вертоліт: багато загиблих

У Кизилординській області Казахстану 27 березня розбився гелікоптер МІ-8 Сил повітряної оборони країни. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 13 військових.

Вертоліт був одним з чотирьох бойових гелікоптерів, які прямували з міста Актау в Шимкент. Вони проходили навчання у темну пору доби і в складних метеорологічних умовах, передає прес-служба Міноборони Казахстану.

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Два вертольоти здійснили посадку у місті Кизилорд, а один вертоліт повернувся до місця аварії.

Після падіння гелікоптер повністю згорів. На його борту перебували 13 військових, усі вони загинули.

Наразі казахські слідчі органи розпочали розслідування причин і обставин авіакатастрофи.

"Розслідується справа за статтею про порушення правил польотів. Проводяться різні експертизи, всі необхідні слідчі дії", – додав заступник генерального прокурора Казахстану Андрій Лукін.