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      У Казахстані розбився військовий вертоліт: багато загиблих

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      У Казахстані під час авіакатастрофи загинуло 13 військових
      У Казахстані під час авіакатастрофи загинуло 13 військових / Фото з відкритих джерел

      У Кизилординській області Казахстану 27 березня розбився гелікоптер МІ-8 Сил повітряної оборони країни. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 13 військових.

      Вертоліт був одним з чотирьох бойових гелікоптерів, які прямували з міста Актау в Шимкент. Вони проходили навчання у темну пору доби і в складних метеорологічних умовах, передає прес-служба Міноборони Казахстану.

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      Два вертольоти здійснили посадку у місті Кизилорд, а один вертоліт повернувся до місця аварії.

      Після падіння гелікоптер повністю згорів. На його борту перебували 13 військових, усі вони загинули.

      Наразі казахські слідчі органи розпочали розслідування причин і обставин авіакатастрофи.

      "Розслідується справа за статтею про порушення правил польотів. Проводяться різні експертизи, всі необхідні слідчі дії", – додав заступник генерального прокурора Казахстану Андрій Лукін.

       

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      Теги: авіація Новини Казахстану Жертви
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