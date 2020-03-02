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      На Харьковщине украли четыре лошади: правоохранители выясняют все обстоятельства

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      В Харьковской области двое неизвестных взломали замки на дверях сарая и похитили четырех лошадей.

      Инцидент произошел 1 марта. В Валковский отдел полиции позвонила жительница села Манилы и сообщила о похищении животных.

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      По данным правоохранителей, неизвестные взломали замки на дверях сарая на территории хозяйства женщины и похитили четырех лошадей.

      Полиция открыла уголовное производство по статье "кража". Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.

      Кінь крадіжка
      Злоумышленники взломали замки на дверях сарая, чтобы похитить животных / Фото: Нацполиция

      Сейчас судьба животных неизвестна, а сумма причиненного ущерба устанавливается.

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Криминал Похищение Мир животных
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