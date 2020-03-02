На Харьковщине украли четыре лошади: правоохранители выясняют все обстоятельства
В Харьковской области двое неизвестных взломали замки на дверях сарая и похитили четырех лошадей.
Инцидент произошел 1 марта. В Валковский отдел полиции позвонила жительница села Манилы и сообщила о похищении животных.
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По данным правоохранителей, неизвестные взломали замки на дверях сарая на территории хозяйства женщины и похитили четырех лошадей.
Полиция открыла уголовное производство по статье "кража". Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.
Злоумышленники взломали замки на дверях сарая, чтобы похитить животных / Фото: Нацполиция
Сейчас судьба животных неизвестна, а сумма причиненного ущерба устанавливается.