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      На Харківщині вкрали чотирьох коней: правоохоронці з’ясовують всі обставини

      - Читать новость на русском
      Невідомі викрали чотирьох коней / hk.npu.gov.ua

      У Харківській області двоє невідомих зламали замки на дверях сараю та викрали чотирьох коней.

      Інцидент стався 1 березня. До Валківського відділу поліції зателефонувала мешканка села Маніли і повідомила про викрадення тварин.

      До теми: 13-річний школяр на Львівщині проповз 20 метрів теплотрасою, щоб врятувати собаку: відео

      За даними правоохоронців, невідомі зламали замки на дверях сараю на території господарства жінки та викрали чотирьох коней.

      Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "крадіжка". Зловмисникам загрожує до 3 років позбавлення волі.

      Кінь крадіжка
      Зловмисники зламали замки на дверях сараю, щоб викрасти тварин / Фото: Нацполіція

      Наразі доля тварин невідома, а сума завданого збитку встановлюється.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Викрадення Світ тварин
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