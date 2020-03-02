На Харківщині вкрали чотирьох коней: правоохоронці з’ясовують всі обставини

У Харківській області двоє невідомих зламали замки на дверях сараю та викрали чотирьох коней.

Інцидент стався 1 березня. До Валківського відділу поліції зателефонувала мешканка села Маніли і повідомила про викрадення тварин.

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За даними правоохоронців, невідомі зламали замки на дверях сараю на території господарства жінки та викрали чотирьох коней.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "крадіжка". Зловмисникам загрожує до 3 років позбавлення волі.



Зловмисники зламали замки на дверях сараю, щоб викрасти тварин / Фото: Нацполіція

Наразі доля тварин невідома, а сума завданого збитку встановлюється.