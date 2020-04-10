На Херсонщине город Алешки закрывают на карантин: что известно
На Херсонщине по состоянию на утро 10 апреля уже зафиксировали 27 случаев заболевания коронавируса. В городе Алешки – 6 случаев.
Сначала мэр города Дмитрий Воронов в фейсбуке написал, что Олешки полностью закрывают на карантин на выходные. Однако потом уточнил, что продуктовые магазины и аптеки все-таки будут работать.
Тем временем Минздрав едет до Ивано-Франковска, где наибольшее количество смертей от коронавируса
Въезд в город будет частично ограничен, кроме спецтранспорта. Выезд ограничат полностью.
На улицу города Алешки выйдут патрули для "жесткого контроля за соблюдением карантинных мер".
Ранее Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушение карантина: штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
Дмитрий Воронов заверил, что за нарушение карантина жителей ждет административная ответственность.
Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня. На выходные просим всех оставаться дома,
– подчеркнул мэр.
Заметим, что по состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировали 2 203 случая коронавирусной инфекции, 69 человек – умерло, 61 – выздоровели. Правительство усилило и продлило карантин до 24 апреля.
Новые ограничения из-за коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала
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