11:14
10 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Херсонщині місто Олешки закривають на карантин: що відомо

      - Читать новость на русском
      На Херсонщині посилили карантин / Getty Images

      На Херсонщині станом на ранок 10 квітня вже зафіксували 27 випадків захворювання на коронавірус. У місті Олешки – 6 випадків.

      Спершу мер міста Дмитро Воронов у фейсбуці написав, що Олешки повністю закривають на карантин на вихідні. Однак потім уточнив, що про продуктові магазини та аптеки таки працюватимуть.

      Тим часом МОЗ їде до Івано-Франківська, де найбільша кількість смертей від коронавірусу

      В’їзд у місто буде частково обмежено, окрім спецтранспорту. Виїзд обмежать повністю.

      На вулицю міста Олешки вийдуть патрулі для "жорсткого контролю за дотриманням карантинних заходів".

      Раніше Верховна Рада посилила відповідальність за порушення карантину: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

      Дмитро Воронов запевнив, що за порушення карантину жителів чекає адміністративна відповідальність.

      Кому потрібен хліб, молоко і продукти першої необхідності, краще купити сьогодні, максимум завтра, в першій половині дня. На вихідні просимо всіх залишатися вдома,
      – наголосив мер.

      Зауважимо, що станом на 10 квітня в Україні зафіксували 2 203 випадки коронавірусної інфекції, 69 людей – померло, 61 – одужала. Уряд посилив та продовжив карантин до 24 квітня.

      карантин обмеження коронавірус правила
      Нові обмеження через коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини України Коронавірус в Україні Новини Херсона
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      9 квітня , 22:05 Тисячі правок до закону про банки: Гетманцев прокоментував вплив Коломойського
      Олена Трибушна
      9 квітня , 22:00 Демократи та республіканці США об'єднались проти Китаю, – The Washington Post
      Блог Соцмережі