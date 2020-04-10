На Херсонщині місто Олешки закривають на карантин: що відомо

На Херсонщині станом на ранок 10 квітня вже зафіксували 27 випадків захворювання на коронавірус. У місті Олешки – 6 випадків.

Спершу мер міста Дмитро Воронов у фейсбуці написав, що Олешки повністю закривають на карантин на вихідні. Однак потім уточнив, що про продуктові магазини та аптеки таки працюватимуть.

Тим часом МОЗ їде до Івано-Франківська, де найбільша кількість смертей від коронавірусу

В’їзд у місто буде частково обмежено, окрім спецтранспорту. Виїзд обмежать повністю.

На вулицю міста Олешки вийдуть патрулі для "жорсткого контролю за дотриманням карантинних заходів".

Раніше Верховна Рада посилила відповідальність за порушення карантину: штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

Дмитро Воронов запевнив, що за порушення карантину жителів чекає адміністративна відповідальність.

Кому потрібен хліб, молоко і продукти першої необхідності, краще купити сьогодні, максимум завтра, в першій половині дня. На вихідні просимо всіх залишатися вдома,

– наголосив мер.

Зауважимо, що станом на 10 квітня в Україні зафіксували 2 203 випадки коронавірусної інфекції, 69 людей – померло, 61 – одужала. Уряд посилив та продовжив карантин до 24 квітня.



Нові обмеження через коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу