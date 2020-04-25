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      Як Україна житиме після карантину: Шмигаль анонсував нові стандарти

      - Читать новость на русском
      Як Україна житиме після карантину 2020 – нові стандарти життя
      Шмигаль про життя за новими стандартами після карантину / Пресслужба Кабміну

      Денис Шмигаль заявив, що вихід з карантину не означає зникнення загрози. Тому навіть після послаблення карантинних заходів українці будуть змушені навчитися жити за новими стандартами.

      Мовиться про прості правила, які можуть убезпечити людей після закінчення карантину. Про це прем'єр-міністр написав у телеграмі.

      Важливо Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину

      Шмигаль зазначив, що після карантину Україна, як і весь світ, має навчитися жити за новою соціальною поведінкою.

      Послаблення карантинних обмежень не означає, що загроза мине. Такі прості правила, як дотримання дистанції, постійна дезінфекція та індивідуальний захист можуть убезпечити нас і після закінчення карантину,
      – наголосив прем'єр.

      Нові стандарти передбачають зміну соціальної поведінки:

      • дотримання безпечної відстані;
      • постійна дезінфекція;
      • індивідуальний захист.

      Нові стандарти життя після карантину
      Нові стандарти життя після послаблення карантину / Фото Кабміну

      Зауважимо, що раніше прем'єр анонсував 5 етапів виходу з карантину. Перший з них може розпочатися вже 11 травня. Однак це можливо лише за умови сприятливої епідемічної ситуації в Україні.

      Етапи виходу з карантину
      Етапи виходу з карантину / Фото Кабміну

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Новини політики
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