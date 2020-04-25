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      Как Украина будет жить после карантина: Шмыгаль анонсировал новые стандарты

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      Как Украина будет жить после карантина 2020 – новые стандарты жизни
      Шмыгаль о жизни по новым стандартам после карантина / Кабмин

      Денис Шмыгаль заявил, что выход из карантина не означает, что угроза миновала. Поэтому даже после ослабления карантинных мероприятий украинцы будут вынуждены научиться жить по новым стандартам.

      Речь идет о простых правилах, которые могут обезопасить людей после окончания карантина. Об этом премьер-министр написал в телеграме.

      Важно Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина

      Шмыгаль отметил, что после карантина Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новому социальному поведению.

      Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет. Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина,
      – подчеркнул премьер.

      Новые стандарты предусматривают изменение социального поведения:

      • соблюдение безопасного расстояния;
      • постоянная дезинфекция;
      • индивидуальная защита.

      Нові стандарти життя після карантину
      Новые стандарты жизни после ослабления карантина / Фото Кабмина

      Заметим, что ранее премьер анонсировал 5 этапов выхода из карантина. Первый из которых может начаться уже 11 мая. Однако это возможно лишь при условии благоприятной эпидемической ситуации в Украине.

      Етапи виходу з карантину
      Этапы выхода из карантина / Фото Кабмина

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Новости политики
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