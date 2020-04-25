Как Украина будет жить после карантина: Шмыгаль анонсировал новые стандарты
Денис Шмыгаль заявил, что выход из карантина не означает, что угроза миновала. Поэтому даже после ослабления карантинных мероприятий украинцы будут вынуждены научиться жить по новым стандартам.
Речь идет о простых правилах, которые могут обезопасить людей после окончания карантина. Об этом премьер-министр написал в телеграме.
Важно Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина
Шмыгаль отметил, что после карантина Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новому социальному поведению.
Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет. Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина,
– подчеркнул премьер.
Новые стандарты предусматривают изменение социального поведения:
- соблюдение безопасного расстояния;
- постоянная дезинфекция;
- индивидуальная защита.
Новые стандарты жизни после ослабления карантина / Фото Кабмина
Заметим, что ранее премьер анонсировал 5 этапов выхода из карантина. Первый из которых может начаться уже 11 мая. Однако это возможно лишь при условии благоприятной эпидемической ситуации в Украине.
Этапы выхода из карантина / Фото Кабмина