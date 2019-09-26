На Херсонщине мужчина угрожал работникам ГБР: его обезвредил КОРД

На Херсонщине сотрудники Государственного бюро расследований проводили следственные действия в отношении мужчины, которого подозревают в совершении военных преступлений. В то время он начал угрожать правоохранителям оружием.

Тогда работники ГБР были вынуждены обратиться за помощью к полиции, которая и сообщила об обезвреживании злоумышленника.

К слову: В Киеве иностранцы стреляли в полицейских: фото, видео

На территории города Каховки была введена в действие специальная операция "Гром". На место происшествия срочно выехали бойцы КОРДа и сотрудники других спецподразделений полиции.



Мужчина был вооружен винтовкой / фото: Нацполиция

Вследствие удачно проведенной спецоперации злоумышленник был обезврежен и задержан. Из-за инцидента никто не пострадал.



Злоумышленника удалось обезвредить без пострадавших / фото: Нацполиция

Из-за угроз работникам правоохранительных органов полиция открыла уголовное производство по соответствующей статье Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Что такое КОРД?КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия) – подразделение полиции, которое занимается решением чрезвычайных ситуаций. Подразделения КОРДа выполняют задачи по задержанию опасных преступников, освобождению заложников, участию в антитеррористических операциях и тому подобное.