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      На Херсонщине мужчина угрожал работникам ГБР: его обезвредил КОРД

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      КОРД задержал мужчину, который угрожал сотрудникам ГБР
      КОРД задержал мужчину, который угрожал сотрудникам ГБР / npu.gov.ua

      На Херсонщине сотрудники Государственного бюро расследований проводили следственные действия в отношении мужчины, которого подозревают в совершении военных преступлений. В то время он начал угрожать правоохранителям оружием.

      Тогда работники ГБР были вынуждены обратиться за помощью к полиции, которая и сообщила об обезвреживании злоумышленника.

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      На территории города Каховки была введена в действие специальная операция "Гром". На место происшествия срочно выехали бойцы КОРДа и сотрудники других спецподразделений полиции.

      КОРД затримав чоловіка, який погрожував працівникам ДБР
      Мужчина был вооружен винтовкой / фото: Нацполиция

      Вследствие удачно проведенной спецоперации злоумышленник был обезврежен и задержан. Из-за инцидента никто не пострадал.

      КОРД затримав чоловіка, який погрожував працівникам ДБР
      Злоумышленника удалось обезвредить без пострадавших / фото: Нацполиция

      Из-за угроз работникам правоохранительных органов полиция открыла уголовное производство по соответствующей статье Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

      Что такое КОРД?КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия) – подразделение полиции, которое занимается решением чрезвычайных ситуаций. Подразделения КОРДа выполняют задачи по задержанию опасных преступников, освобождению заложников, участию в антитеррористических операциях и тому подобное.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Полиция
      Источник: 24 канал
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