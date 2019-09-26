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      На Херсонщині чоловік погрожував працівникам ДБР: його знешкодив КОРД

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      КОРД затримав чоловіка, який погрожував співробітникам ДБР
      КОРД затримав чоловіка, який погрожував співробітникам ДБР / npu.gov.ua

      На Херсонщині співробітники Державного бюро розслідувань проводили слідчі дії щодо чоловіка, якого підозрюють у здійсненні військових злочинів. У той час він почав погрожувати правоохоронцям зброєю.

      Тоді працівники ДБР були змушені звернутися по допомогу до поліції, яка і повідомила про знешкодження зловмисника.

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      На території міста Каховки була введена в дію спеціальна операція "Грім". На місце події терміново виїхали бійці КОРДу та співробітники інших спецпідрозділів поліції.

      КОРД затримав чоловіка, який погрожував працівникам ДБР
      Чоловік був озброєний гвинтівкою / фото: Нацполіція

      Внаслідок вдало проведеної спецоперації зловмисник був знешкоджений та затриманий. Через інцидент ніхто не постраждав.

      КОРД затримав чоловіка, який погрожував працівникам ДБР
      Зловмисника вдалося знешкодити без постраждалих / фото: Нацполіція

      Через погрози працівникам правоохоронних органів поліція відкрила кримінальне провадження за відповідною статтею Кримінального кодексу. Йому загрожує позбавлення волі на термін до трьох років.

      Що таке КОРД?КОРД (Корпус оперативно-раптової дії) – підрозділ поліції, який займається вирішенням надзвичайних ситуацій. Підрозділи КОРДу виконують завдання з затримання небезпечних злочинців, звільнення заручників, участь в антитерористичних операціях тощо.

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      Теги: Новини України Поліція Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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