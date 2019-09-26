На Херсонщині чоловік погрожував працівникам ДБР: його знешкодив КОРД
На Херсонщині співробітники Державного бюро розслідувань проводили слідчі дії щодо чоловіка, якого підозрюють у здійсненні військових злочинів. У той час він почав погрожувати правоохоронцям зброєю.
Тоді працівники ДБР були змушені звернутися по допомогу до поліції, яка і повідомила про знешкодження зловмисника.
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На території міста Каховки була введена в дію спеціальна операція "Грім". На місце події терміново виїхали бійці КОРДу та співробітники інших спецпідрозділів поліції.
Чоловік був озброєний гвинтівкою / фото: Нацполіція
Внаслідок вдало проведеної спецоперації зловмисник був знешкоджений та затриманий. Через інцидент ніхто не постраждав.
Зловмисника вдалося знешкодити без постраждалих / фото: Нацполіція
Через погрози працівникам правоохоронних органів поліція відкрила кримінальне провадження за відповідною статтею Кримінального кодексу. Йому загрожує позбавлення волі на термін до трьох років.
Що таке КОРД?КОРД (Корпус оперативно-раптової дії) – підрозділ поліції, який займається вирішенням надзвичайних ситуацій. Підрозділи КОРДу виконують завдання з затримання небезпечних злочинців, звільнення заручників, участь в антитерористичних операціях тощо.