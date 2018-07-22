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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Херсонщине мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу

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На Херсонщине мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу
На Херсонщине мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу / Фото из открытых источников

В селе Железный порт Херсонской области пьяный мужчина устроил стрельбу из газового пистолета.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Херсонской области.

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Как отмечает пресс-служба, на месте происшествия продавец одного из магазинов рассказала, что неизвестный мужчина подъехал на легковом автомобиле, вышел из него, совершил несколько выстрелов в воздух, снова сел в автомобиль и уехал. К счастью, никто не пострадал.

Начальник полицейской станции "Железный Порт" Николай Невядомский сообщил, что полицейские обнаружили указанный автомобиль неподалеку. За рулем находился в нетрезвом состоянии 37-летний житель города Николаев, который приехал на отдых. У мужчины был обнаружен газовый пистолет, из которого он стрелял. Оружие официально зарегистрировано, но полицейские его на время проверки изъяли.

"Предварительная правовая квалификация события – ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Также, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в отношении правонарушителя был составлен административный протокол", – говорится в сообщении.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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