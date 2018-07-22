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На Херсонщині чоловік у стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину

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На Херсонщині чоловік у стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину
На Херсонщині чоловік у стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину / Фото з відкритих джерел

В селі Залізний порт Херсонської області п'яний чоловік влаштував стрілянину з газового пістолета.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

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Як зазначає прес-служба, на місці події продавець одного з магазинів розповіла, що невідомий чоловік під’їхав на легковому автомобілі, вийшов з нього, здійснив кілька пострілів у повітря сів знову в автомобіль і поїхав. На щастя, ніхто не постраждав.

Начальник поліцейської станції "Залізний Порт" Микола Невядомський повідомив, що поліцейські виявили вказаний автомобіль неподалік. За кермом перебував у нетверезому стані 37-річний житель міста Миколаїв, який приїхав на відпочинок. У чоловіка був виявлений газовий пістолет, з якого він стріляв. Зброя офіційно зареєстрована, але поліцейські її на час перевірки вилучили.

"Попередня правова кваліфікація події – ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Також, за керування транспортним засобом у нетверезому стані у відношенні правопорушника був складений адміністративний протокол", – йдеться у повідомлені.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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