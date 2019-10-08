На Херсонщине подожгли дом судей

В селе Малокаховка Херсонской области в ночь на вторник, 8 октября, неизвестные пытались поджечь дом, в котором живут судьи Ирина и Сергей Пилипенки. Неизвестные закидали крышу дома бутылками с зажигательной смесью.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что сообщение о пожаре поступило 8 октября в 2:30 ночи. Спасателям понадобилось два часа, чтобы потушить пожар.

Читайте также: Неизвестные подожгли джип дочери судьи на Волыни

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич сообщил, что речь идет о доме супругов судей Чаплинского районного суда и Новокаховского городского суда Херсонской области. Он требует быстрого расследования посягательства на жизнь судей.

В полиции Херсонской области заявили, что основной версией следствия является совершение преступления в связи со служебной деятельностью потерпевших.



Бутылка с зажигательной смесью, которую обнаружили полицейские