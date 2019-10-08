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      На Херсонщині підпалили будинок суддів

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      Подружжя суддів не постраждало
      Подружжя суддів не постраждало / Ілюстративне фото Херсон Daily

      У селі Малокаховка Херсонської області у ніч на вівторок, 8 жовтня, невідомі намагалися підпалити будинок, у якому живуть судді Ірина та Сергій Пилипенки. Невідомі закидали дах будинку пляшками із запальною сумішшю.

      У Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що повідомлення про пожежу надійшло 8 жовтня о 2:30 ночі. Рятувальникам знадобилось дві години, щоб загасити пожежу. 

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      Голова Ради суддів України Богдан Моніч повідомив, що йдеться про будинок подружжя суддів Чаплинського районного суду і Новокаховського міського суду Херсонської області. Він вимагає швидкого розслідування посягання на життя суддів. За його словами, Пилипенкам уже надходили погрози.

      У поліції Херсонської області заявили, що основною версією слідства є скоєння злочину у зв’язку зі службовою діяльністю потерпілих.


      Пляшка із запальною сумішшю, яку виявили поліцейські 

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      Теги: Новини України Новини Херсона Судді Пожежа
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