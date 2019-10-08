На Херсонщині підпалили будинок суддів

У селі Малокаховка Херсонської області у ніч на вівторок, 8 жовтня, невідомі намагалися підпалити будинок, у якому живуть судді Ірина та Сергій Пилипенки. Невідомі закидали дах будинку пляшками із запальною сумішшю.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що повідомлення про пожежу надійшло 8 жовтня о 2:30 ночі. Рятувальникам знадобилось дві години, щоб загасити пожежу.

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Голова Ради суддів України Богдан Моніч повідомив, що йдеться про будинок подружжя суддів Чаплинського районного суду і Новокаховського міського суду Херсонської області. Він вимагає швидкого розслідування посягання на життя суддів. За його словами, Пилипенкам уже надходили погрози.

У поліції Херсонської області заявили, що основною версією слідства є скоєння злочину у зв’язку зі службовою діяльністю потерпілих.



Пляшка із запальною сумішшю, яку виявили поліцейські