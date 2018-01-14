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Невідомі підпалили джип доньки судді на Волині

10:24, сьогодні 1976 Читать новость на русском
Невідомі підпалили джип доньки судді на Волині
Невідомі підпалили джип доньки судді на Волині / Волинь 24

Під Луцьком у селі Зміїнець невідомі особи спалили авто доньки заступника голови Волинського окружного адміністративного суду Віктора Мачульського.

Інцидент трапився у суботу, 13 січня, інформує інтернет-видання "Волинь24".

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За інформацією видання, кілька пожежних машин прибули до одного з особняків у селі Зміїнець близько 2:00 ночі. Очевидці зазначають, що горів джип доньки заступника голови окружного адмінсуду.

Підпал, бо облили чимось. Кажуть, знайшли факел чи коктейль Молотова,
– зазначив один із сусідів.

Факт пожежі підтвердили в ДСНС.

"О 1:50 надійшло повідомлення від мешканців села Зміїнець про пожежу в одному з господарств села. На місце виїхали по одному відділенню із 2 найближчих пожежних частин міста Луцька", – повідомили пожежники.

За інформацією служби, горів позашляховик Mitsubishi. Вогонь перекинувся на поряд розташовану літню кухню. Коли прибули рятувальники, машину повністю охопила пожежа. Вдалося врятувати літню кухню та інші господарські споруди.

Теги: Новини України Пожежа ДСНС Луцьк
Джерело: 24 Канал
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