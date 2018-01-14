Невідомі підпалили джип доньки судді на Волині

Під Луцьком у селі Зміїнець невідомі особи спалили авто доньки заступника голови Волинського окружного адміністративного суду Віктора Мачульського.

Інцидент трапився у суботу, 13 січня, інформує інтернет-видання "Волинь24".

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За інформацією видання, кілька пожежних машин прибули до одного з особняків у селі Зміїнець близько 2:00 ночі. Очевидці зазначають, що горів джип доньки заступника голови окружного адмінсуду.

Підпал, бо облили чимось. Кажуть, знайшли факел чи коктейль Молотова,

– зазначив один із сусідів.

Факт пожежі підтвердили в ДСНС.



"О 1:50 надійшло повідомлення від мешканців села Зміїнець про пожежу в одному з господарств села. На місце виїхали по одному відділенню із 2 найближчих пожежних частин міста Луцька", – повідомили пожежники.

За інформацією служби, горів позашляховик Mitsubishi. Вогонь перекинувся на поряд розташовану літню кухню. Коли прибули рятувальники, машину повністю охопила пожежа. Вдалося врятувати літню кухню та інші господарські споруди.