Під Луцьком через "літню ґуму" загинуло двоє людей

Страшна аварія трапилась на Волині – легковик на великій швидкості протаранив рейсовий автобус. Внаслідок аварії загинуло двоє людей.

Про це пише видання "Волинські новини".

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Аварія трапилась ввечері 11 січня. Автомобіль BMW занесло на зустрічну смугу і він зіткнулася з автобусом. Загинуло дві людини, одному з них було 26 років. Один помер відразу на місці аварії, другий – у кареті швидкої допомоги. Окрім того, у легковому авто був третій пасажир, який їхав на задньому сидінні. Він, на щастя, не постраждав.

За словами водія автобуса, водій іномарки рухався зі значним перевищенням швидкості, а сам автомобіль був "одягнений" у літню ґуму.

Удар був настільки потужним, що BMW знесло всю передню частину, моторний відсік та пасажирську частину. В автобусі розбите лобове скло з боку водія.

В аварії загинуло 2 людей