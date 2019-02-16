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      На Херсонщине построят новую солнечную электростанцию

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Компания ООО "Атлас Кэпитал Энерджи", принадлежащаяй норвежской Scatec Solar, в марте начнет строительство солнечной электростанции в Голопристанском районе Херсонской области мощностью 50 мегаватт.

      Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА.

      Читайте также: В Виннице появился новый завод по производству солнечных панелей

      В январе Scatec Solar сообщила о намерении вложить в строительство СЭС мощностью 150 мегаватт в Николаевской области 180 миллионов евро. В июле 2018 году компания подписала соглашение с киевской компанией Rengy Development о совместном строительстве СЭС в Николаевской области мощностью 47 мегаватт за 52 миллиона евро.

      Также Scatec Solar в начале 2019 приступила к строительству СЭС "Каменка" в Черкасской области, общей мощностью 30 мегаватт. Стоимость проекта – 35 миллионов евро.

      Сейчас, по данным облгосадминистрации, на территории Херсонщины размещено 5 ветровых и 31 солнечных электростанций мощностью 294 мегаватт. Объем привлеченных инвестиций в эти объекты – 1 миллиард гривен.

      В течение 2018 сайт 24 канала опубликовал серию статей о том, как правильно подготовить документы, взять кредит и установить дома солнечную электростанцию, сколько она должна зарабатывать и или сбываются прогнозы... В этом материале вашему вниманию – итоги работы СЭС за первые полные 12 месяцев.

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      Теги: Возобновляемая энергетика Солнечная энергетика Новости Херсона Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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