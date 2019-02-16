На Херсонщині побудують нову сонячну електростанцію

Компанія ТОВ "Атлас Кепітал Енерджі", що належить норвезькій Scatec Solar, в березні почне будівництво сонячної електростанції в Голопристанському районі Херсонської області потужністю 50 мегават.

Про це повідомила прес-служба Херсонської ОДА.

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У січні Scatec Solar повідомила про намір вкласти у будівництво СЕС потужністю 150 мегават в Миколаївській області 180 мільйонів євро. У липні 2018 року компанія підписала угоду з київською компанією Rengy Development про спільне будівництво СЕС у Миколаївській області потужністю 47 мегават за 52 мільйони євро.

Також Scatec Solar на початку 2019 року приступила до будівництва СЕС "Кам’янка" в Черкаській області, загальною потужністю 30 мегават. Вартість проекту – 35 мільйонів євро.

Наразі, за даними облдержадміністрації, на території Херсонщини розміщено 5 вітрових і 31 сонячних електростанцій потужністю 294 мегават. Обсяг залучених вкладень в ці об'єкти – 1 мільярд гривень.

Протягом 2018 року сайт 24 каналу опублікував серію статей про те, як правильно підготувати документи, взяти кредит і встановити вдома сонячну електростанцію, скільки вона має заробляти і чи збуваються прогнози… У цьому матеріалі до вашої уваги – підсумки роботи СЕС за перші повні 12 місяців.