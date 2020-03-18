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      На Херсонщине продезинфицировали рынки: фото

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      С помощью дезинфицирующего средства в поселке Каланчак Херсонской области осуществили профилактическую дезинфекцию двух рынков.

      По инициативе работников Каланчакской районной больницы ветеринарной медицины было решено осуществить обработку мест, где происходит скопление людей со всего района. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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      Дезинфекцию провели с помощью 0,25% раствора Виросан Ф, который является комплексным средством. Это средство убивает бактерии, вирусы и грибки.


      Дезинфекция рынков / Фото: Госпродпотребслужба

      Оборудование передало ветеринарной больнице Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

      Такие мероприятия будут проводиться по всей территории района по обращению руководителей учреждений, организаций, в местах скопления людей, чтобы не допустить распространения коронавируса CoViD-19.


      Дезинфекция на Херсонщине / Фото: Госпродпотребслужба


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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Херсона
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