19:26
18 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Херсонщині продезінфікували ринки: фото

      - Читать новость на русском
      На Херсонщині дезінфікують ринки / consumer.gov.ua

      За допомогою дезінфікуючого засобу в селищі Каланчак на Херсонщині здійснили профілактичну дезінфекцію двох ринків.

      За ініціативою працівників Каланчацької районної лікарні ветеринарної медицини, було вирішено здійснити обробку місць, де відбувається скупчення людей з усього району. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

      Читайте також У Львові з гучномовців нагадують правила карантину: відео

      Дезінфекцію провели за допомогою 0,25% розчину Віросан Ф, який є комплексним засобом. Цей засіб вбиває бактерії, віруси та грибки.


      Дезінфекція ринків / Фото: Держпродспоживслужба

      Обладнання передали ветеринарній лікарні Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.

      Такі заходи будуть проводитись по всій території району за зверненням керівників установ, організацій, в місцях скупчення людей, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу CoViD-19.


      Дезінфекція на Херсонщині / Фото: Держпродспоживслужба


      Симптоми коронавірусу /​ Інфографіка 24 каналу

      На Львівщині 24 людей госпіталізували із підозрою на коронавірус
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Херсона
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:01 Карантин в Україні: як працює "Нова пошта"
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 18:00 Робота з дому може бути ефективною: поради від компанії Google
      Блог Медіа
      сьогодні , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: переваги хмарної платформи для українського бізнесу
      17 березня , 15:57 Перші кроки в покері: як знайти власну "коронку" й заробити
      сьогодні , 10:25 Дезінфекція квартири від вірусів: дієві поради
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук