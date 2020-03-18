На Херсонщині продезінфікували ринки: фото
За допомогою дезінфікуючого засобу в селищі Каланчак на Херсонщині здійснили профілактичну дезінфекцію двох ринків.
За ініціативою працівників Каланчацької районної лікарні ветеринарної медицини, було вирішено здійснити обробку місць, де відбувається скупчення людей з усього району. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
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Дезінфекцію провели за допомогою 0,25% розчину Віросан Ф, який є комплексним засобом. Цей засіб вбиває бактерії, віруси та грибки.
Дезінфекція ринків / Фото: Держпродспоживслужба
Обладнання передали ветеринарній лікарні Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.
Такі заходи будуть проводитись по всій території району за зверненням керівників установ, організацій, в місцях скупчення людей, щоб не допустити розповсюдження коронавірусу CoViD-19.
Дезінфекція на Херсонщині / Фото: Держпродспоживслужба