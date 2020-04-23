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      На Херсонщине производили фальсифицированный антисептик: за злоумышленников взялись в СБУ

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      На Херсонщине действовал подпольный цех по изготовлению антисептика / Пресс-служба СБУ

      В Херсонской области злоумышленники открыли масштабное производство фальсификата. Контрафактные антисептики сомнительного качества разрабатывали в специальном цехе. На упаковки клеили отечественные торговые марки.

      Продавать подделки собирались в нескольких регионах Украины. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

      Обратите внимание Какой антисептик выбрать и защищает ли он от вирусов: Супрун

      Во время обысков правоохранители обнаружили почти восемь тонн фальсифицированного антисептика. Кроме того, изъяли пустую пластиковую тару различной вместимости, поддельные этикетки и оборудование для изготовления фальсификата.


      На упаковки просто клеили наклейки отечественных производителей

      Подпольный цех был оборудован на территории одного из частных предприятий в Новотроицке.


      Сотрудники СБУ разоблачили подпольный цех по изготовлению фальсифицированного антисептика

      Правоохранители уже открыли уголовное производство за незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка подакцизных товаров. За такую деятельность злоумышленникам грозит штраф от 85 тысяч до 170 тысяч гривен.

      На Херсонщине разоблачили мощное подпольное производство антисептика: видео

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости Херсона Штрафы Полиция Гигиена СБУ
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