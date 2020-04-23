На Херсонщині виробляли фальсифікований антисептик: за зловмисників взялися в СБУ

У Херсонській області зловмисники відкрили масштабне виробництво фальсифікату. Контрафактні антисептики сумнівної якості розробляли у спеціальному цеху. На упаковки клеїли вітчизняні торгові марки.

Продавати підробки збиралися у декількох регіонах України. Про це інформує пресцентр СБУ.

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Під час обшуків правоохоронці виявили майже вісім тонн фальсифікованого антисептика. Крім того, вилучили порожню пластикову тару різної місткості, підроблені етикетки і обладнання для виготовлення фальсифікату.



На упаковки просто клеїли наклейки вітчизняних виробників

Підпільний цех був обладнаний на території одного з приватних підприємств у Новотроїцьку.



Працівники СБУ викрили підпільний цех з виготовлення фальсифікатного антисептика

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів. За таку діяльність зловмисникам загрожує штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень.

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