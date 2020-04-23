16:10
23 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Херсонщині виробляли фальсифікований антисептик: за зловмисників взялися в СБУ

      -
      На Херсонщині діяв підпільний цех з виготовлення антисептика / Пресслужба СБУ

      У Херсонській області зловмисники відкрили масштабне виробництво фальсифікату. Контрафактні антисептики сумнівної якості розробляли у спеціальному цеху. На упаковки клеїли вітчизняні торгові марки.

      Продавати підробки збиралися у декількох регіонах України. Про це інформує пресцентр СБУ.

      Зверніть увагу Який антисептик обрати та чи захищає він від вірусів: Супрун

      Під час обшуків правоохоронці виявили майже вісім тонн фальсифікованого антисептика. Крім того, вилучили порожню пластикову тару різної місткості, підроблені етикетки і обладнання для виготовлення фальсифікату.


      На упаковки просто клеїли наклейки вітчизняних виробників 

      Підпільний цех був обладнаний на території одного з приватних підприємств у Новотроїцьку.


      Працівники СБУ викрили підпільний цех з виготовлення фальсифікатного антисептика

      Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів. За таку діяльність зловмисникам загрожує штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень.

      На Херсонщині викрили потужне підпільне виробництво антисептику: відео

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Херсона Штрафи Поліція Гігієна СБУ Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
      Олександр Бевза
      сьогодні , 15:00 Постріл Коломойського в Україну, або Які наслідки матиме законопроєкт про НАБУ
      Ярослав Юрчишин