На Херсонщине прошел фестиваль арбузов: видео

Самый вкусный арбуз сезона искали на Херсонщине. Там состоялся единственный в Украине арбузный фестиваль. На фестиваль съехались аграрии со всей области. Кроме традиционных таврийских арбузов, привезли и корейские, желтые в середине.

Они на машинах, в прицепах и просто на земле. Из-за 30-градусной жары в этом году арбузы на Херсонщине поспели на несколько недель раньше.

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Это уже 15-й арбузный фест в Голой Пристани. В этом году полосатые поражают габаритами. И нитраты здесь ни к чему – говорят аграрии. Но привычной зеленой полосатой ягодой уже никого не удивишь. На Херсонщине вырастили арбуз-кореец, он в середине желтый. И главная новинка сезона – продолгастые белые арбузы.



На Херсонщине прошел фестиваль "Украинский арбуз – сладкое чудо"

Арбуз рекодсмен завесил на 25 килограммов. Прошлогодний победитель был легче на 7 килограммов.



На Херсонщине искали самый вкусный арбуз сезона

На фестиваль "Украинский арбуз – сладкое чудо" приехали более 30 фермерских хозяйств-участников. В рамках фестиваля проводятся выставки-продажи сельскохозяйственной продукции и продукции перерабатывающей промышленности. Это, в частности, свежие ягоды и фрукты, виноград, колбасы, другая продукция. Также на фестивале около 50 участников развернули свои выставки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства, сувенирной продукции.