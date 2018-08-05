16:17
5 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
30°C 19°C
  • понеділок
    25°C 18°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

На Херсонщині відбувся фестиваль кавунів: відео

78 Читать новость на русском

Найсмачніший кавун сезону шукали на Херсонщині. Там відбувся єдиний в Україні кавуновий фестиваль. На фестиваль з'їхалися аграрії з усієї області. Крім традиційних таврійських кавунів, привезли і корейські, жовті в середині.

Вони на машинах, у причепах і просто на землі. Через 30-градусну спеку цьогоріч кавуни на Херсонщині достигли на кілька тижнів раніше. 

Читайте також: Топ-5 корисних продуктів, які потрібно їсти у серпні

Це вже 15-й кавуновий фест у Голій Пристані. Цьогоріч смугасті вражають габаритами. І нітрати тут ні до чого – кажуть аграрії. Але звичною зеленою смугастою ягодою вже нікого не здивуєш. На Херсонщині виростили кавун-кореєць, він в середині жовтий. Та головна новинка сезону – подовгуваті білі кавуни.

На Херсонщині проходить фестиваль
На Херсонщині пройшов фестиваль "Український кавун – солодке диво"

Кавун рекодсмен затягнув на 25 кілограмів. Минулорічний  переможець був легший на 7 кілограмів.

На Херсонщині шукають найсмачніший кавун сезону
На Херсонщині шукали найсмачніший кавун сезону

На фестиваль "Український кавун – солодке диво" приїхали більше 30 фермерських господарств-учасників. У межах фестивалю проводяться виставки-продажі сільськогосподарської продукції та продукції переробної промисловості. Це, зокрема, свіжі ягоди та фрукти, виноград, ковбаси, інша продукція. Також на фестивалі близько 50 учасників розгорнули свої виставки-продажі виробів декоративно-ужиткового мистецтва, сувенірної продукції.

Теги: Новини Херсона Фестивалі Новини України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
сьогодні, 16:01 Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
Блог Медіа
Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
сьогодні, 13:00 Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
Тетяна Острікова
Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
сьогодні, 12:01 Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
Ольга Бродська
Засмагати чи ні: найпоширеніші міфи про засмагу
сьогодні, 11:02 Засмагати чи ні: найпоширеніші міфи про засмагу
2216
Без Мерилін Монро 56 років: 8 фактів про секс-символ, які вас здивують
сьогодні, 09:13 Без Мерилін Монро 56 років: 8 фактів про секс-символ, які вас здивують
Настя Сукач 8275
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Жорстокий напад на школярку в Одесі: опубліковано фото учасниці побиття
 4 серпня , 20:53
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Фінал Кубка України відбудеться в Сумах
 22 липня 2016 , 22:22
Поточний склад "Реала" – найкращий за останні 20 років
 3 вересня 2016 , 10:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук