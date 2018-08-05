На Херсонщині відбувся фестиваль кавунів: відео

Найсмачніший кавун сезону шукали на Херсонщині. Там відбувся єдиний в Україні кавуновий фестиваль. На фестиваль з'їхалися аграрії з усієї області. Крім традиційних таврійських кавунів, привезли і корейські, жовті в середині.

Вони на машинах, у причепах і просто на землі. Через 30-градусну спеку цьогоріч кавуни на Херсонщині достигли на кілька тижнів раніше.

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Це вже 15-й кавуновий фест у Голій Пристані. Цьогоріч смугасті вражають габаритами. І нітрати тут ні до чого – кажуть аграрії. Але звичною зеленою смугастою ягодою вже нікого не здивуєш. На Херсонщині виростили кавун-кореєць, він в середині жовтий. Та головна новинка сезону – подовгуваті білі кавуни.



На Херсонщині пройшов фестиваль "Український кавун – солодке диво"

Кавун рекодсмен затягнув на 25 кілограмів. Минулорічний переможець був легший на 7 кілограмів.



На Херсонщині шукали найсмачніший кавун сезону

На фестиваль "Український кавун – солодке диво" приїхали більше 30 фермерських господарств-учасників. У межах фестивалю проводяться виставки-продажі сільськогосподарської продукції та продукції переробної промисловості. Це, зокрема, свіжі ягоди та фрукти, виноград, ковбаси, інша продукція. Також на фестивалі близько 50 учасників розгорнули свої виставки-продажі виробів декоративно-ужиткового мистецтва, сувенірної продукції.