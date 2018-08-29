На Херсонщине сельский голова требовал взятку пшеницей

Правоохранители задержали главу Заречненского сельского совета, что в Херсонской области, по подозрению во взяточничестве. Он якобы требовал у предпринимателей 70 тонн пшеницы и 116 гектаров земли.

Об этом сообщили в пресс-службе

Генеральной прокуратуры Украины.

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"Чиновник вымогал у руководителей местного фермерского хозяйства неправомерную выгоду в виде 70 тонн пшеницы общей стоимостью 400 тысяч гривен и право пользования в сельскохозяйственных целях земельным участком площадью 116 гектаров", – отметили в ГПУ.

За это сельский глава обещал не вставлять палки в колеса во время сборки фермерским хозяйством урожая подсолнечника.

Подозреваемого задержали по статье 208 УПК Украины после передачи ему договоров субаренды земельного участка и 30 тонн зерна на сумму 180 тысяч гривен.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения и ходатайство в суд об избрании меры пресечения,

– добавили в сообщении.