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Петро Охотін

Про що не мовчить Юрій Луценко

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Юрій Луценко
Юрій Луценко / досьє

"Українська правда" нещодавно опублікувала цікаве інтерв'ю Юрія Луценка. В чомусь програмне.

На що я звернув увагу у цьому інтерв'ю.

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1. Справа Шеремета. Генпрокурор ніяк не бачить залякування. Тому статтю не кваліфікують як тероризм. Мовляв, "слідчих так вчили". Без коментарів.

2. Справа Гандзюк. Висновки робити рано. Перевіряється конфлікт з Антощуком (поліцейський, з якою в активістки був конфлікт). Аргумент про те, що він півроку як покинув Херсон і працює в Центральному апараті глобально звучить непереконливо. Ідея щодо спроб розхитати ситуацію на Півдні та Сході, як на мене, є реалістичною. По цій справі, думаю, Луценко зацікавлений у пошуку правди. До слова, справа Ноздровської досить нормально розслідується.

3. А тепер – про сумне життя прокурорів. "Прокурор з Луганської області, який вийшов з-під окупації, не взяв 100 тисяч баксів" і інші прокурори, що не взяли хабарі від 50 тисяч доларів. Думаю, журналісти написали би про це, якби прокурори фіксували спроби дачі хабара та називали їх справи.

4. Питання про взаємовідносини з урядом одразу лягли в площу боротьби з контрабандою.

Юрій Віталійович критикує "не ті методи", хоч вони і принесли 4 мільярди гривень у бюджет минулого місяця.

Також впадало в очі як Луценко критикує Сердюка, якого особисто брав на роботу в 2017 році, незважаючи на критику активістів, які говорили про участь Сердюка в "схемах".

Не виключаю, що "ховаючись по лікарнях", Сердюк далі продовжує неформально вирішувати питання. Щодо тканин, які знайшли на "7-му кілометрі" – вони так само можуть бути з легендарного "сумського складу" Сердюка, який "хлопнув" Продан (голова ДФС) "не тими методами". Тканини ж знайшли вже в Україні, отже, митний контроль вони таки пройшли, а проблемою є їх продаж за кеш без касових апаратів - це вже питання до податкового кодексу.

Склалося враження, що ідея з залученням Нацполіції до боротьби з контрабандою дуже вже не подобається Юрію Віталійовичу, хоча він як ніхто мав би тішитися такому подвійному контролю. Можливо, звідси така енергія до теми та присвячення їй окремого брифінгу.

5. Ну і про вибори. "Курс президента має бути тим самим: повна державна незалежність, територіальна цілісність, сильна боєздатна армія, вступ у ЄС та НАТО, знищення залишків тоталітаризму в управлінні країною". Абсолютно підписуюся під словами Луценка. А гра словом "курс" прямо показує на те, що команда Порошенка бачить своїм конкурентом Юлію Тимошенко.

До речі, у частині про вибори Луценко дуже чітко назвав імена Яценюка та Гройсмана як людей, які не дали розвинутися його ідеї про єдину центристську партію. А сам похвалився, що дає Порошенку різні "рецептики".

Дуже сподіваюся, що ці "рецептики" не мають в плані використання потуг прокуратури.

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Автор: Петро Охотін
Теги: Новини політики Новини України Публікації Юрій Луценко ГПУ Корупція
Джерело: Петро Охотін
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