На Херсонщине внезапно умер защитник Донецкого аэропорта

В ночь на воскресенье, 21 октября, в Горностаевке на Херсонщине внезапно умер ветеран АТО на Донбассе, защитник Донецкого аэропорта Михаил Тетерук с позывным "Киборг".

Об этом в Facebook сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО при Херсонской облгосадминистрации Наталья Возаловская.

"Ночью внезапно умер защитник Донецкого аэропорта, участник боевых действий из Горностаевки Михаил Тетерук. Говорят ребята, что в последнее время Михаил жаловался, что каждую ночь ему снились бои, смерть. Не выдержал", – говорится в сообщении.

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Отметим, что похороны Тетерука состоится 22 октября в 14: 00 в селе Ольгино Горностаевского района.