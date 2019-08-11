На Херсонщине выбрали самый большой арбуз в Украине

На Херсонщине выбрали самую большую полевую ягоду. В городке Голая Пристань состоялся традиционный арбузный фестиваль. Десятки фермеров привезли сюда разные сорта полосатого за довольно символическую цену.

Это уже 16 арбузный фестиваль. На него приехали почти 50 фермеров. В этом году везти есть что, на Херсонщине мега-урожай ягод – поспособствовала погода.

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Арбузы разных габаритов и их так много, что организаторы устроили конкурсную дегустацию.

Арбузы-конкурсанты

Однако насладиться можно было не только арбузом. От текилы до цукатов, все делают из полосатого. А кое-кто из арбуза делает карвинг-шедевры.

Арбуз, который украсили с помощью карвинга

Апогей феста – выбор крупнейшего арбуза. В этом году гигант затянул почти на 32 килограмма.

Арбуз-победитель

Это такой крупный сорт и он может вырасти до 65 килограммов, без никаких удобрений. Так что это на поле, арбузы на семенах, выращивались без удобрений. Это мы разводим новый сорт,

– отметил победитель фестиваля Иван Яланский.

Уже через десять дней оценить вкус экологически чистых арбузов из Херсонщины смогут киевляне. Вскоре в столицу отправится целая баржа полосатых.