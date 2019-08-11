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      На Херсонщине выбрали самый большой арбуз в Украине

      2002 Читати новину українською

      На Херсонщине выбрали самую большую полевую ягоду. В городке Голая Пристань состоялся традиционный арбузный фестиваль. Десятки фермеров привезли сюда разные сорта полосатого за довольно символическую цену.

      Это уже 16 арбузный фестиваль. На него приехали почти 50 фермеров. В этом году везти есть что, на Херсонщине мега-урожай ягод – поспособствовала погода.

       Стоит внимания! ТОП-10 советов как выбрать спелый арбуз

      Арбузы разных габаритов и их так много, что организаторы устроили конкурсную дегустацию.

      кавуни

      Арбузы-конкурсанты

      Однако насладиться можно было не только арбузом. От текилы до цукатов, все делают из полосатого. А кое-кто из арбуза делает карвинг-шедевры.

      кавун фестиваль

      Арбуз, который украсили с помощью карвинга

      Апогей феста – выбор крупнейшего арбуза. В этом году гигант затянул почти на 32 килограмма.

      кавуни

      Арбуз-победитель

      Это такой крупный сорт и он может вырасти до 65 килограммов, без никаких удобрений. Так что это на поле, арбузы на семенах, выращивались без удобрений. Это мы разводим новый сорт,
      – отметил победитель фестиваля Иван Яланский.

      Уже через десять дней оценить вкус экологически чистых арбузов из Херсонщины смогут киевляне. Вскоре в столицу отправится целая баржа полосатых.

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      Теги: Новости Украины Новости Херсона Рекорды
      Источник: 24 канал
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