На Херсонщині обрали найбільший кавун в Україні

На Херсонщині обрали найбільшу польову ягоду. У містечку Гола Пристань відбувся традиційний кавуновий фестиваль. Десятки фермерів привезли сюди різні сорти смугастого за досить символічну ціну.

Це вже 16 кавуновий фестиваль. На нього приїхали майже 50 фермерів. Цьогоріч везти є що, на Херсонщині мега-врожай ягід – посприяла погода.

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Кавуни різних габаритів і їх так багато, що організатори влаштували конкурсну дегустацію.



Кавуни-конкурсанти

Проте посмакувати можна було не лише кавуном. Від текіли до цукатів, все роблять із смугастого. А дехто з кавуна робить карвінг-шедеври.



Кавун, який оздобили з допомогою карвінгу

Апогей фесту – обрання найбільшого кавуна. Цьогоріч гігант затяг майже на 32 кілограми.



Кавун-переможець

Це такий крупний сорт і він може вирости до 65 кілограмів, без ніяких добрив. Так що це на полі, кавуни на насіннях, вирощувались без добрив. Це ми розводимо новий сорт,

– зазначив переможець фестивалю Іван Яланський.

Вже за десять днів оцінити смак екологічно чистих кавунів з Херсонщини зможуть кияни. Незабаром до столиці вирушить ціла баржа смугастих.