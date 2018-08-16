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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

На Херсонщине вырастили рекордную плантацию перца

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Овощной рекорд установили фермеры Херсонской вырастив самую большую в Украине плантацию сладкого перца. Площадь поля – почти 80 гектаров. Такое достижение уже признали уникальным в Национальном реестре рекордов Украины. Именно наша, южная, а не турецкая паприка, на 80% заполонила отечественный рынок.

Пряный запах, который ни с чем не сравнить: в 60 километрах от Херсона вырастили гигантскую плантацию сладкого перца. На место прибыли эксперты из Национального реестра рекордов. Говорят, в таких масштабах сладкий перец в Украине больше нигде не выращивают.

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Площадь поля – 79 гектаров. Чтобы перемерить плантацию такого масштаба, эксперты отказались от традиционного способа измерения. Поле уникальное не только своими масштабами. На одном поле уместились 112 гибридов сладкого перца. Фермеры говорят – это уже больше, чем просто сладкий перец.

В перце очень много пектиновых веществ, витаминов, микроэлементов. Он очень сладкий по содержанию витамина С, в перце его больше, чем в лимоне,
– сообщил фермер Леонид Панарин.

Именно сладкий перец из Херсона на 80% заполонил украинские рынки, а еще экспортируется за границу. После аннексии Крыма местные фермеры смогли переориентировать каналы сбыта на Европу, а еще признаются, что из-за России не раз несли колоссальные убытки.

червоний перецьБолгарский перец наиболее популярный овощ в мире

Супер-паприку получают из голландского, чешского и итальянского семени, дающего на солнечном юге Украины лучший результат, чем в Европе. А вот дома вырастить таких красавцев мало кому удастся. По словам экспертов, гибридные сорта сладкого перца настолько капризные, что без особого ухода надолго не приживаются.

Теги: Новости Украины Новости Херсона
Источник: 24 канал
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