На Херсонщині виростили рекордну плантацію перцю

Овочевий рекорд встановили фермери на Херсонщині виростивши найбільшу в Україні плантацію солодкого перцю. Площа поля – майже 80 гектарів. Таке досягнення вже визнали унікальним у Національному реєстрі рекордів України. Саме наша, південна, а не турецька паприка, на 80% заполонила вітчизняний ринок.

Пряний запах, який ні з чим не порівняти: за 60 кілометрів від Херсона виростили гігантську плантацію солодкого перцю. На місце прибули експерти з Національного реєстру рекордів. Кажуть, у таких масштабах солодкий перець в Україні більше ніде не вирощують.

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Площа поля – 79 гектарів. Аби переміряти плантацію такого масштабу, експерти відмовилися від традиційного способу вимірювання. Поле унікальне не лише своїми маштабами. На одному лані вмістилися 112 гібридів солодкого перцю. Фермери кажуть – це вже більше, ніж просто солодкий перець.

У перці дуже багато пектинових речовин, вітамінів, мікроелементів. Він дуже солодкий по вмісту вітаміна С, у перці його більше, аніж в лимоні,

– повідомив фермер Леонід Панарін.

Саме солодкий перець з Херсонщини на 80% заполонив українські ринки, а ще експортується за кордон. Після анексії Криму місцеві фермери змогли переорієнтувати канали збуту на Європу, а ще зізнаються, що через Росію не раз зазнавали колосальних збитків.



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Супер-паприку отримують з голландського, чеського та італійського насіння, яке на сонячному півдні України дає кращий результат, ніж у Європі. А от вдома виростити таких красенів мало кому вдасться. За словами експертів, гібридні сорти солодкого перцю примхливі настільки, що без особливого догляду надовго не приживаються.