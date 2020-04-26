На Хмельницкой АЭС обнаружили первый случай COVID-19: детали

В больнице города Нетишина с диагнозом COVID-19 находится два человека, из них – один человек является работником местной АЭС. Он проработал на станции несколько дней, выйдя из очередного отпуска на работу 13 апреля.

Мужчина ходил на работу до 17 апреля. Уже на следующий день он почувствовал недомогание, у него поднялась температура тела, а 21 апреля его госпитализировали. Об этом информирует пресс-служба Хмельницкой АЭС.

Ранее В Хмельницком выздоровели двое медиков, у которых был нетипичное проявление COVID-19

25 апреля Хмельницкий областной лабораторный центр подтвердил диагноз COVID-19 у этого работника АЭС. Всех людей, с которыми он контактировал, отправили на самоизоляцию.

Сейчас в помещениях АЭС проводят дезинфекцию. Там также планируют протестировать на коронавирус работников, которые постоянно контактировали с персоналом, где обнаружили больного.

На АЭС добавляют, что по состоянию на 25 апреля на больничных всего находятся 9 сотрудников.

Хмельницкая АЭС на карте:

Какова ситуация с коронавирусом на Хмельнитчине? Там небольшое количество больных COVID-19 в сравнении с другими западными регионами Украины. Всего в Хмельницкой области зафиксировали 70 случаев коронавирусной инфекции по состоянию на 26 апреля. Выздоровели уже 16 человек, умерли, к сожалению, 5 человек.