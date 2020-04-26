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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      На Хмельницькій АЕС виявили перший випадок COVID-19: деталі

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      На Хмельницькій АЕС зафіксували випадок COVID-19
      Хмельницька АЕС / "Українська енергетика"

      У лікарні міста Нетішина з діагнозом COVID-19 перебуває двоє осіб, з них – один чоловік є працівником місцевої АЕС. Він пропрацював на станції декілька днів, вийшовши із чергової відустки на роботу 13 квітня.

      Чоловік ходив на роботу до 17 квітня. Вже наступного дня він відчув недомагання, у нього піднялася температура тіла, а 21 квітня його госпіталізували. Про це інформує пресслужба Хмельницької АЕС.

      Раніше У Хмельницькому одужали двоє медиків, у яких був нетиповий прояв COVID-19

      25 квітня Хмельницький обласний лабораторний центр підтвердив діагноз COVID-19 у цього працівника АЕС. Усіх людей, з якими він контактував, відправили на самоізоляцію.

      Наразі у приміщеннях АЕС проводять дезінфекцію. Там також планують протестувати на коронавірус працівників, які постійно контактували з персоналом, де виявили хворого.

      На АЕС додають, що станом на 25 квітня на лікарняних всього перебувають 9 працівників.

      Хмельницька АЕС на карті:

      Яка ситуація з коронавірусом на Хмельниччині? Там невелика кількість хворих на COVID-19 у порівнянні з іншими західними регіонами України. Всього у Хмельницькій області зафіксували 70 випадків коронавірусної інфекції станом на 26 квітня. Одужала вже 16 людей, померли, на жаль, 5 осіб.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Ядерна безпека АЕС Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Хмельницького Новини України
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