На Хмельнитчине краеведы наткнулись на заминированную тайник Оуновцев

В Хмельницкой области вблизи села Подгорное нашли бидон с укрытием повстанцев. Бидон был заминирован, поэтому, чтобы его вытащить, краеведам пришлось вызывать спасателей.

На старый бидон краеведы натолкнулись в лесу. Внутри оказались личные вещи подпольщиков: зубные щетки, зеркальца, деревянные ручки для писания. И главное – открытки и журнал "Хрен", который ОУН распространяла на территории современной Хмельниччины.

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"Главная задача для них была пропаганда, то есть донесение идей независимой Украины до местного населения", – отметил директор литературного музея Василий Горбатюк.

Найден тайник оуновцев

К сожалению, вещи сильно повреждены, ведь в бидон проникла влага. Да и выкопать его краеведам оказалось непросто. Ведь часто повстанцы минировали свои кубышки, этот тоже был окружен взрывчаткой.

Две растяжки были, две гранаты, одна от другой на глубине где-то сантиметров 10. Видимо, со временем почва немножко присыпала их, и мины лежали именно в направлении схрона – до крыивок,

– рассказал краевед Владимир Баршацький.

Сами тайники не сохранились. Краеведам удалось лишь обнаружить их потенциальное место расположения.

"От этого бидона и заминирования в обе стороны были расположены на расстоянии 100-120 метров два тайника. Так всегда было у бойцов ОУН-УПА. Еще одна была запасная на расстоянии до 200 метров", – сказал председатель Хмельницкой облорганизации НСЖУ Петр Малиш.

По словам краеведов, найденные вещи, предположительно, могли принадлежали трем членам краевого провода ОУН "Подолье". В конце июня 1951 года они прибыли из Каменец-Подольского районного провода, чтобы проводить агитационную антисоветскую деятельность в трех районах Хмельницкой области.

Эта группа была частью Каменец-Подольского окружного провода ОУН. А, в свою очередь, окружной провод входил в состав краевого провода ОУН "Подолье", центр которого располагался на Тернопольщине,

– отметил Горбатюк.

С июня 1941 года подполье ОУН уже действовало в различных районах Хмельницкой области, а свидетельством тому является найденный несколько лет назад первый бидон с артефактами повстанцев в Каменец-Подольском районе, позже – в Дунаевецком, теперь – Староконстантиновском. Это лишь в очередной раз опровергает стереотип, что ОУН действовала только на территории Галичины.