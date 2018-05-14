На Хмельниччині краєзнавці натрапили на заміновану схованку ОУНівців

На Хмельниччині поблизу села Підгірне знайшли бідон із сховком повстанців. Бідон був замінований, тож, аби його витягти, краєзнавцям довелось викликати рятувальників.

На старий бідон краєзнавці натрапили у лісі. Усередині виявились особисті речі підпільників: зубні щітки, люстерка, дерев'яні ручки для писання. Та головне – листівки та часопис "Хрін", який ОУН поширювала на території сучасної Хмельниччини.

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"Головне завдання для них була пропаганда, тобто донесення ідей незалежної України до місцевого населення", – зазначив директор літературного музею Василь Горбатюк.



Знайдена схованка ОУНівців

На жаль, речі сильно пошкоджені, адже у бідон проникла волога. Та й викопати його краєзнавцям виявилось непросто. Адже часто повстанці мінували свої сховки, цей теж був оточений вибухівкою.

Дві розтяжки були, дві гранати, одна від одної на глибині десь сантиметрів 10. Мабуть, з часом ґрунт трошки присипав їх, і міни лежали саме до напрямку схрону – до криївок,

– розповів краєзнавець Володимир Баршацький.

Самі криївки не збереглись. Краєзнавцям лише вдалось виявили їх потенційне місце розташування.

"Від цього бідона і замінування в обидва боки були розташовані на відстані 100-120 метрів дві криївки. Так завжди було в бійців ОУН-УПА. Ще одна була запасна на відстанні до 200 метрів", – сказав голова Хмельницької облорганізації НСЖУ Петро Маліш.

За словами краєзнавців, знайдені речі, ймовірно, могли належали трьом членам крайового проводу ОУН "Поділля". Наприкінці червня 1951 року вони прибули із Кам’янець-Подільського районного проводу, аби проводити агітаційну антирадянську діяльність у трьох районах Хмельниччини.

Ця група була частиною Кам'янець-Подільського окружного проводу ОУН. А, в свою чергу, окружний провід входив до складу крайового проводу ОУН "Поділля", центр якого розташовувався на Тернопільщині,

– зауважив Горбатюк.

З червня 1941 року підпілля ОУН уже діяло в різних районах Хмельниччини, а свідченням тому є знайдений кілька років тому перший бідон з артефактами повстанців у Кам’янець-Подільському районі, згодом – у Дунаєвецькому, тепер – Старокостянтинівському. Це лише вкотре спростовує стереотип, що ОУН діяла лише на території Галичини.