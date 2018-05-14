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На Хмельниччині краєзнавці натрапили на заміновану схованку ОУНівців

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На Хмельниччині поблизу села Підгірне знайшли бідон із сховком повстанців. Бідон був замінований, тож, аби його витягти, краєзнавцям довелось викликати рятувальників.

На старий бідон краєзнавці натрапили у лісі. Усередині виявились особисті речі підпільників: зубні щітки, люстерка, дерев'яні ручки для писання. Та головне – листівки та часопис "Хрін", який ОУН поширювала на території сучасної Хмельниччини.

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"Головне завдання для них була пропаганда, тобто донесення ідей незалежної України до місцевого населення", – зазначив директор літературного музею Василь Горбатюк.

Схованка ОУНівців
Знайдена схованка ОУНівців

На жаль, речі сильно пошкоджені, адже у бідон проникла волога. Та й викопати його краєзнавцям виявилось непросто. Адже часто повстанці мінували свої сховки, цей теж був оточений вибухівкою.

Дві розтяжки були, дві гранати, одна від одної на глибині десь сантиметрів 10. Мабуть, з часом ґрунт трошки присипав їх, і міни лежали саме до напрямку схрону – до криївок,
– розповів краєзнавець Володимир Баршацький.

Самі криївки не збереглись. Краєзнавцям лише вдалось виявили їх потенційне місце розташування.

"Від цього бідона і замінування в обидва боки були розташовані на відстані 100-120 метрів дві криївки. Так завжди було в бійців ОУН-УПА. Ще одна була запасна на відстанні до 200 метрів", – сказав голова Хмельницької облорганізації НСЖУ Петро Маліш.

За словами краєзнавців, знайдені речі, ймовірно, могли належали трьом членам крайового проводу ОУН "Поділля". Наприкінці червня 1951 року вони прибули із Кам’янець-Подільського районного проводу, аби проводити агітаційну антирадянську діяльність у трьох районах Хмельниччини.

Ця група була частиною Кам'янець-Подільського окружного проводу ОУН. А, в свою чергу, окружний провід входив до складу крайового проводу ОУН "Поділля", центр якого розташовувався на Тернопільщині,
– зауважив Горбатюк.

З червня 1941 року підпілля ОУН уже діяло в різних районах Хмельниччини, а свідченням тому є знайдений кілька років тому перший бідон з артефактами повстанців у Кам’янець-Подільському районі, згодом – у Дунаєвецькому, тепер – Старокостянтинівському. Це лише вкотре спростовує стереотип, що ОУН діяла лише на території Галичини.

Теги: Новини України Історія Новини Хмельницького
Джерело: 24 Канал
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