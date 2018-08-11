На Хмельнитчине пожарные ликвидировали пожар в придорожном кафе

10 августа в одном из придорожных кафе в Хмельницкой области вспыхнул пожар. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

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10 августа в 16:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одном из придорожных кафе в селе Правдивка Ярмолинецкого района Хмельницкой области. К месту происшествия были направлены два дежурных отделения спасателей, а также штаб пожаротушения,

– говорится в сообщении.

По словам спасателей, по прибытию к месту вызова разведка установила, что пожар возник в надворной хозяйственной постройке на площади 168 квадратных метров, людей в помещениях не было.

Пожарным пришлось работать так, чтобы не допустить распространение пожара внутри здания.

Уже в 17:15 огонь удалось локализовать, а в 17:21 – полностью ликвидировать, спасая основные помещения учреждения от уничтожения огнем.

"Как выяснилось, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ", – добавили в пресс-службе.

Видео с места событий: