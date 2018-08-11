На Хмельниччині вогнеборці ліквідували пожежу у придорожньому кафе
10 серпня у одному із придорожніх кафе на Хмельниччині спалахнула пожежа. Причина займання – порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт.
Про це інформує прес-служба ДСНС України.
Читайте також: Наслідки масштабних пожеж у Швеції: опублікували вражаючі фото з космосу
10 серпня о 16:58 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в одному із придорожніх кафе в селі Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області. До місця події було направлено два чергових відділення рятувальників, а також штаб пожежогасіння,
– йдеться у повідомленні.
За словами рятувальників, по прибуттю до місця виклику розвідка встановила, що пожежа виникла в надвірній господарчій будівлі на площі 168 квадратних метрів, людей у приміщеннях не було.
Вогнеборцям довелося працювати так, щоб не допустити поширення пожежі всередині будівлі.
Вже о 17:15 вогонь вдалося локалізувати, а о 17:21 – повністю ліквідувати, врятувавши основні приміщення закладу від знищення вогнем
"Як з’ясувалось, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт", – додали у прес-службі.
Відео з місця подій:
Вибір редакції
-
"В твоїх дітей не буде мами": у Рівному мажор пригрозив журналістці розправою після ДТПсьогодні, 15:30
-
Ми не повинні з цим миритись, – Гройсман про ситуацію із зйомками фільму про Василя Стусасьогодні, 14:34
-
Дуже зраділа, що на п’єдесталі буде дві українки, – чемпіонка Європи Прищепасьогодні, 13:15