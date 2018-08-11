На Хмельниччині вогнеборці ліквідували пожежу у придорожньому кафе

10 серпня у одному із придорожніх кафе на Хмельниччині спалахнула пожежа. Причина займання – порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт.

Про це інформує прес-служба ДСНС України.

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10 серпня о 16:58 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в одному із придорожніх кафе в селі Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області. До місця події було направлено два чергових відділення рятувальників, а також штаб пожежогасіння,

– йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, по прибуттю до місця виклику розвідка встановила, що пожежа виникла в надвірній господарчій будівлі на площі 168 квадратних метрів, людей у приміщеннях не було.

Вогнеборцям довелося працювати так, щоб не допустити поширення пожежі всередині будівлі.

Вже о 17:15 вогонь вдалося локалізувати, а о 17:21 – повністю ліквідувати, врятувавши основні приміщення закладу від знищення вогнем

"Як з’ясувалось, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрозварювальних робіт", – додали у прес-службі.

Відео з місця подій: