Наслідки масштабних пожеж у Швеції: опублікували вражаючі фото з космосу

Шведське Національне космічне агентство опублікувало вражаючі знімки наслідків аномальної спеки у країні. На значній території країни останні три місяці майже не було дощів, і це призвело до масштабних пожеж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання The Local.

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Зазначається, що липень 2018 року був найспекотнішим в історії країни. Минулого тижня уряд Швеції оголосив про надання допомоги в розмірі 1,2 млрд крон (137 мільйонів доларів США) фермерам, які сильно постраждали від засухи.

За останніми даними, внаслідок масштабних лісових пожеж у Швеції згоріло понад 25 тисяч гектарів лісу вартістю майже 87 мільйонів євро. Шведське агентство з надзвичайних ситуацій зазначили, що становище країни "найбільш серйозне", яке колись було.



Лен (адміністративно-територіальна одиниця) Сконе на півдні Швеції у 2017 році



Лен (адміністративно-територіальна одиниця) Сконе на півдні Швеції у 2018 році



Естерйотланд у 2017 році