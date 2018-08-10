Наслідки масштабних пожеж у Швеції: опублікували вражаючі фото з космосу
Шведське Національне космічне агентство опублікувало вражаючі знімки наслідків аномальної спеки у країні. На значній території країни останні три місяці майже не було дощів, і це призвело до масштабних пожеж.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання The Local.
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Зазначається, що липень 2018 року був найспекотнішим в історії країни. Минулого тижня уряд Швеції оголосив про надання допомоги в розмірі 1,2 млрд крон (137 мільйонів доларів США) фермерам, які сильно постраждали від засухи.
За останніми даними, внаслідок масштабних лісових пожеж у Швеції згоріло понад 25 тисяч гектарів лісу вартістю майже 87 мільйонів євро. Шведське агентство з надзвичайних ситуацій зазначили, що становище країни "найбільш серйозне", яке колись було.
Лен (адміністративно-територіальна одиниця) Сконе на півдні Швеції у 2017 році
Лен (адміністративно-територіальна одиниця) Сконе на півдні Швеції у 2018 році
Естерйотланд у 2017 році
Естерйотланд у 2018 році
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