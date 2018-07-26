Україна скерує авіацію ДСНС до Швеції, щоб допомогти в ліквідації масштабних лісових пожеж

Авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій буде направлено до Швеції, аби допомогти країні в ліквідації лісових пожеж. Відповідне рішення під час засідання Уряду прийняв прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

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"Вчора о 22:30 ми отримали терміновий запит про допомогу в ліквідації лісових пожеж в Швеції від Євроатлантичного координаційного центру з реагування на катастрофи. Пропоную залучити наявну в розпорядженні Держслужби з надзвичайних ситуацій авіаційну техніку", – зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.



Зокрема, на допомогу Швеції буде направлений літак АН-32 (п) та 8 осіб особового складу ДСНС.

Нагадаємо, у Швеції спалахують лісові пожежі через високу температуру повітря. Шведське агентство з надзвичайних ситуацій зазначили, що становище країни "найбільш серйозне", яке колись було.