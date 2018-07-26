15:10
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, 25 липня
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, 25 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна скерує авіацію ДСНС до Швеції, щоб допомогти в ліквідації масштабних лісових пожеж

160 Читать новость на русском
Літак АН-32 (п)
Літак АН-32 (п) / фото з відкритих джерел

Авіацію Державної служби з надзвичайних ситуацій буде направлено до Швеції, аби допомогти країні в ліквідації лісових пожеж. Відповідне рішення під час засідання Уряду прийняв прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Про це повідомляє прес-служба МВС України. 

Читайте також: Швеція просить допомоги ЄС через сильні лісові пожежі

"Вчора о 22:30 ми отримали терміновий запит про допомогу в ліквідації лісових пожеж в Швеції від Євроатлантичного координаційного центру з реагування на катастрофи. Пропоную залучити наявну в розпорядженні Держслужби з надзвичайних ситуацій авіаційну техніку", – зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Зокрема, на допомогу Швеції буде направлений літак АН-32 (п) та 8 осіб особового складу ДСНС.

Нагадаємо, у Швеції спалахують лісові пожежі через високу температуру повітря. Шведське агентство з надзвичайних ситуацій зазначили, що становище країни "найбільш серйозне", яке колись було.

Теги: ДСНС Швеція Пожежа авіація
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
сьогодні, 15:02 Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
Ілля Кенігштейн
Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
сьогодні, 12:01 Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
Юрій Бутусов 1852
Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
сьогодні, 08:40 Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
Олексій Чибісов 4559
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 06:30 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
7826
"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
25 липня, 23:37 "Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
Блог Медіа 1145
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
В Китаї стримано відповіли на ультиматум Трампа
 12 квітня 2017 , 10:21
Аномальна спека та грози: країни світу потерпали від негоди
 30 червня 2017 , 23:55
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук