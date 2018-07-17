У Швеції спалахують маштабні пожежі через аномальну спеку

У Швеції спалахують лісові пожежі через високу температуру повітря. Шведське агентство з надзвичайних ситуацій зазначили, що становище країни "найбільш серйозне", яке колись було.

Про це повідомляє The Local.

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Вони пережили найгарячіший травень у своїй історії. У червні в країні спостерігався короткочасний спад температури, але у липні знову на термометрах до 30 градусів тепла.

Meanwhile, Sweden is on fire, hit by wildfires and drought as heatwave continues, with risk of more forest fires in almost all of the countryhttps://t.co/yRd9s8D9FT #climate pic.twitter.com/Nit1R0HSb8 — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) 17 липня 2018 р.

Висока температура і бездощова погода створила "екстремальний ризик" для спалахів лісових пожеж, крім того, люди почали масово виїжджати на природу і розпалювати відкритий вогонь, попри заборону у багатьох муніципалітетах.

Три найбільш постраждалих від пожеж регіони знаходяться в центральній частині Швеції - Євлеборґ, Ємтланд і Даларна. В деяких районах довелося провести евакуацію людей.

У шведському місті Упсала, на північ від Стокгольма, сьогодні зафіксували температуру у +34 градуси – вперше з 1947 року.

Нагадаємо, Тайфун Прапурі обрушився на Захід Японії 29 червня і тривав щонайменше тиждень. Його наслідки, а зокрема повені і зсуви, називають одними із найпотужніших за останні кілька десятиліть. Негода залишила без даху над головою сотні тисяч японців. Багато залишилися без води та електроенергії. Наразі рятувальні операції тривають, однак, вони ускладнені поганими погодними умовами.