В Швеции вспыхивают масштабные пожары из-за аномальной жары

В Швеции вспыхивают лесные пожары из-за высокой температуры воздуха. Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям отметило, что положение страны "самое серьезное", чем когда-либо.

Об этом сообщает The Local.

Читайте также: Какой ущерб понесла Япония от мощного наводнения: фото и видео

Они пережили самый горячий май в своей истории. В июне в стране наблюдался кратковременный спад температуры, но в июле снова на термометрах до 30 градусов тепла.

Meanwhile, Sweden is on fire, hit by wildfires and drought as heatwave continues, with risk of more forest fires in almost all of the countryhttps://t.co/yRd9s8D9FT #climate pic.twitter.com/Nit1R0HSb8 — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) 17 липня 2018 р.

Высокая температура и бездождевая погода создала "экстремальный риск" для вспышек лесных пожаров, кроме того, люди начали массово выезжать на природу и разжигать открытый огонь, несмотря на запрет во многих муниципалитетах.



Три наиболее пострадавших от пожаров региона находятся в центральной части Швеции – Евлеборг, Емтланд и Даларна. В некоторых районах пришлось провести эвакуацию людей.



В шведском городе Упсала, к северу от Стокгольма, сегодня зафиксировали температуру в 34 градуса – впервые с 1947 года.

Напомним, Тайфун Прапури обрушился на Запад Японии 29 июня и продолжался по меньшей мере неделю. Его последствия, в частности наводнения и оползни, называют одними из самых мощных за последние несколько десятилетий. Непогода оставила без крова сотни тысяч японцев. Многие остались без воды и электроэнергии. Сейчас спасательные операции продолжаются, однако, они осложнены плохими погодными условиями.