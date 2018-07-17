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В Швеции вспыхивают масштабные пожары из-за аномальной жары

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В Швеции вспыхивают лесные пожары
В Швеции вспыхивают лесные пожары / Фото из открытых источников

В Швеции вспыхивают лесные пожары из-за высокой температуры воздуха. Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям отметило, что положение страны "самое серьезное", чем когда-либо.

Об этом сообщает The Local.

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Они пережили самый горячий май в своей истории. В июне в стране наблюдался кратковременный спад температуры, но в июле снова на термометрах до 30 градусов тепла.

Высокая температура и бездождевая погода создала "экстремальный риск" для вспышек лесных пожаров, кроме того, люди начали массово выезжать на природу и разжигать открытый огонь, несмотря на запрет во многих муниципалитетах.

Три наиболее пострадавших от пожаров региона находятся в центральной части Швеции – Евлеборг, Емтланд и Даларна. В некоторых районах пришлось провести эвакуацию людей.

В шведском городе Упсала, к северу от Стокгольма, сегодня зафиксировали температуру в 34 градуса – впервые с 1947 года.

Напомним, Тайфун Прапури обрушился на Запад Японии 29 июня и продолжался по меньшей мере неделю. Его последствия, в частности наводнения и оползни, называют одними из самых мощных за последние несколько десятилетий. Непогода оставила без крова сотни тысяч японцев. Многие остались без воды и электроэнергии. Сейчас спасательные операции продолжаются, однако, они осложнены плохими погодными условиями.

Теги: Стихийный бедствия Швеция
Источник: 24 Канал
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