В Швеции вспыхивают масштабные пожары из-за аномальной жары
В Швеции вспыхивают лесные пожары из-за высокой температуры воздуха. Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям отметило, что положение страны "самое серьезное", чем когда-либо.
Об этом сообщает The Local.
Читайте также: Какой ущерб понесла Япония от мощного наводнения: фото и видео
Они пережили самый горячий май в своей истории. В июне в стране наблюдался кратковременный спад температуры, но в июле снова на термометрах до 30 градусов тепла.
Высокая температура и бездождевая погода создала "экстремальный риск" для вспышек лесных пожаров, кроме того, люди начали массово выезжать на природу и разжигать открытый огонь, несмотря на запрет во многих муниципалитетах.
Три наиболее пострадавших от пожаров региона находятся в центральной части Швеции – Евлеборг, Емтланд и Даларна. В некоторых районах пришлось провести эвакуацию людей.
В шведском городе Упсала, к северу от Стокгольма, сегодня зафиксировали температуру в 34 градуса – впервые с 1947 года.
Напомним, Тайфун Прапури обрушился на Запад Японии 29 июня и продолжался по меньшей мере неделю. Его последствия, в частности наводнения и оползни, называют одними из самых мощных за последние несколько десятилетий. Непогода оставила без крова сотни тысяч японцев. Многие остались без воды и электроэнергии. Сейчас спасательные операции продолжаются, однако, они осложнены плохими погодными условиями.