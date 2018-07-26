Украина направит авиацию ГСЧС в Швецию, чтобы помочь в ликвидации масштабных лесных пожаров

Авиация Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будет направлена в Швеции, чтобы помочь стране в ликвидации лесных пожаров. Соответствующее решение во время заседания Правительства принял премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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"Вчера в 22:30 мы получили срочный запрос о помощи в ликвидации лесных пожаров в Швеции от Евроатлантического координационного центра по реагированию на катастрофы. Предлагаю привлечь имеющуюся в распоряжении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям авиационную технику", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

В частности, на помощь Швеции будет направлен самолет АН-32 (п) и 8 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, в Швеции вспыхивают лесные пожары из-за высокой температуры воздуха. Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям отметило, что положение страны "наиболее серьезное", что когда-то было.