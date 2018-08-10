Последствия масштабных пожаров в Швеции: опубликовали впечатляющие фото из космоса

Шведское Национальное космическое агентство опубликовало впечатляющие снимки последствий аномальной жары в стране. На значительной территории страны последние три месяца почти не было дождей, и это привело к масштабным пожарам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание The Local.

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Отмечается, что июль 2018 года был самым жарким в истории страны. На прошлой неделе правительство Швеции объявило о предоставлении помощи в размере 1,2 млрд. крон (137 миллионов долларов США) фермерам, которые сильно пострадали от засухи.

По последним данным, в результате масштабных лесных пожаров в Швеции сгорело более 25 тысяч гектаров леса стоимостью почти 87 миллионов евро. Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям отметило, что положение страны "наиболее серьезное", которое когда-либо было.

Лен (административно-территориальная единица) Сконе на юге Швеции в 2017 году

Лен (административно-территориальная единица) Сконе на юге Швеции в 2018 году

Эстерйотланд в 2017 году