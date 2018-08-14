На Хмельнитчине заключенных кормили мясом с сальмонеллой

На Хмельнитчине в Шепетовской исправительной колонии №98 выявили нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

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По их информации, в образцах куриного мяса, закупленного для питания осужденных (а это 4,5 тонны), выявлены патологические микробы, в том числе сальмонелла. Шепетовской местной прокуратурой незамедлительно внесено указание о запрете использования такого мяса.

По указанному факту прокуратурой начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям).

Сейчас проводятся первоочередные неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.